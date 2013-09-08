Поправить Opencart

Прошлый исполнитель сделал работу процентов на 40 и пропал. Требуется доработать сайт на OpenCart. Прикрепляю скрины псд + мини ТЗ. В ТЗ я подчеркнул на что нужно обратить внимание, а так сравнивайте макет со страницей сайта (ссылка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Стоит Opencart 1.5.5.1.
Глюк с рекомендуемыми товарами. Почему то не переходит по ссылке.
Вот пример
http://tebe.com.ua/index.php?route=product/product&path=41&product_id=717
Нужно поправить.
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