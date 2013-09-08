Поправить Opencart

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок140 просмотров
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Добрый день.

Стоит Opencart 1.5.5.1.

Глюк с рекомендуемыми товарами. Почему то не переходит по ссылке.

Вот пример

http://tebe.com.ua/index.php?route=product/product&path=41&product_id=717

Нужно поправить.

OpenCart
10 лет назад
ItLan
Роман 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$5
1 день
Быстро и без проблем.
Очень доволен сотрудничеством с Романом! Объяснил корректно задачу. Буду рад и дальнейшим совместным проектам!
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