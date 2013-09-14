Сверстать шаблон и собрать сайт на Joomla

Какое-то время я пользовался системой Instant CMS. Но там не все удобно для людей. В данный момент в поиске другой CMS для создания городского портала. Что там должно быть? 1. Новости 2. Мультиблоги 3. Доска объявлений 4. Личный профиль пользователя 5. ...