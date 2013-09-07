Консультация по word press

Нужен сайт для анонсирования предстоящих мероприятий и встреч. 1) Нажимая на определенную дату нужно чтоб выводились все мероприятия в этот день разбитые по категориям Пример: спорт-бары: ----------------------------------------------- Названия спорт баров в которых что-то проходит. Сборы: ...
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