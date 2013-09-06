Разработка и доработка сайтов на Joomla

Требуется выполнять работы по разработке и доработке сайтов на Joomla на почасовой основе.

Требования к исполнителю:

- опыт работы с Joomla, умения установить, настроить CMS, работать с основными компонентами

- базовое знание верстки, умения подкорректировать отображение блоков, доверстать позицию в шаблоне Joomla и т.п.

- (желательно) базовые навыки вебмастеринга (умение перенести сайт, восстановить из бекапа и прочее)

- согласие на почасовую работу с контролем в формате предоставления результатов работы каждый час на первых этапах сотрудничества

- умение работать по ТЗ

- адекватное отношение к исправлениям и доработкам в разумных пределах, если потребуются

- наличие Skype и микрофона, стабильный интернет

- ответственное отношение к работе

- возможность приступить к первой работе с 7.09 (в противном случае Ваша кандидатура будет рассмотрена позже)

Обязательно указывайте в заявках желаемую стоимость часа работы.