Joomla Quickstart

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки102 просмотра
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Нужно поставить шаблон Ja Travel, бесплатный, на хостинг, чтобы все работало и русифицировать

http://joomla-master.org/joomla/templates/shablon-ja-travel.html

Joomla
10 лет назад
eva_a1
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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