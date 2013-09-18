Подогнать шаблон Joomla по требованиям.

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо подредактировать шаблон (любой бесплатный). Необходимо сделать что-то на подобии http://metodistsv.org. Заполнение сайта не требуется. Шаблон для joomla 2.5.11 или 3.1.1.

Joomla
10 лет назад
AndreyDorofeev
Андрей 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
srazuweb
Евгения 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$90
2 дня
Заказывал у Евгении подогнать шаблон под свои нужды. Была проделана огромная работа за столь короткие сроки. Евгения очень отзывчивая и трудолюбивая девушка. Выполняла все мои требования очень оперативно. Всегда на связи. Очень грамотный специалист и в своем деле она профи!!! Очень доволен сотрудничеством с Евгенией!!! ВСЕМ СОВЕТУЮ ДАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ!!! БЕЗ СОМНЕНИЙ - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!! Спасибо, Евгения, за приятное и плодотворное сотрудничество. Обязательно буду обращаться еще!!! :-)
Андрей - прекрасный человек и отличный заказчик! Очень вежливый и понимающий! Все правки, даже которые вносились повторно, просил сделать очень корректно. С оплатой совершенно никаких проблем! Я рекомендую Андрея как шикарного заказчика! Всем :)