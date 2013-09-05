Верстка битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки108 просмотров
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Есть html+css макет сайта. Сайт простой, без дизайнерских излишеств. Шапка и футер уже сверстанны под битрикс. Нужно настроить компоненты под дизайн. Файлы в примечании. Проект легкий, нужно выполнить сегодня. Оплата по факту выполнения работы (показываете через скайп/тимвивер/сайт).

Если есть вопросы по тз — контакты в профиле.

10 лет назад
Deliany_WEB
Альбина 
50 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв(-1)