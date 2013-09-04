Доработки сайта,Bitrix

1.Сделать раскрывающееся и сворачивающее меню по кнопке

2.При сортировке товаров по производителю, необходимо настроить вывод категорий относящихся к бренду

3.Настроить фильтр вывода товаров на главной странице, чтобы в ручную выбирать товары которые должны отображаться на ней, при установлении галочки «на главную»

4.Сделать сквозной текст,для всех страниц сайта

5.При использовании поиска на сайте,настроить отображение карточки товара, чтобы она была как в каталоге

6.Создать и настроить индивидуальные фильтры для групп и подгрупп