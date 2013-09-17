Оформление покупки в вебасисте

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки153 просмотра
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Необходимо сделать оформление покупки в webasyst на одной странице, подправить способы доставки.

Подробности вышлю кандидатам.

10 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
18 дней назад
Выбранный исполнитель
Komendant
Сергей 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
+ Сергей, сделал все в срок и без ошибок, рекомендую.
Приятно, было работать. ТЗ поставлено четко, оплата работы произведена без задержки.
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