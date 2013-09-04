Новый сайт на NetCat

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка215 просмотров
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Что:

Необходимо натянуть готовую верстку на CMS NetCat.

http://tria-okna.ru/akcii.html

http://tria-okna.ru/furnitura.html

http://tria-okna.ru/furnitura_maco.html

http://tria-okna.ru/main_page.html

http://tria-okna.ru/nashi_raboty.html

http://tria-okna.ru/nashi_raboty_inside.html

http://tria-okna.ru/news.html

http://tria-okna.ru/news_inside.html

http://tria-okna.ru/o_kompanii.html

http://tria-okna.ru/produkciya.html

http://tria-okna.ru/popup_sent.html

http://tria-okna.ru/text_page.html

http://tria-okna.ru/tipovie_resheniya.html

В связи с этим, разыскивается программист, имеющий уверенный опыт с NetCat.

Условия:

Все задачи идут через RedMine, оплата почасовая. Вопросы и предложения в приват.

От вас:

- Примеры реализованных модулей с функционалом сложнее банального каталога (рассматриваю только предложения, подкрепленные примера ваших самых сложных проектов на NetCat).

- Стоимость вашего часа.

Что касается сложности: меня интересуют например каталоги с фильтрами типа такого http://stars.travel/diving/raspisanie-poezdok/ со связкой между разными объектами в разных каталогах и аяксовые формы

Посредникам (менеджерам, организаторам рабочих групп и т.п) просьба не беспокоить.

PS По результатам работы могут быть предложены новые проекты.

10 лет назад
Gutsy
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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