Новый сайт на NetCat

Добрый день. Уважаемы фрилансеры. Требуется выполнить программиг готовой верстки. Информационный сайт где 15 страниц. Вестка готовая. Требуется адаптация либо под modx либо под drupal. Требуются надежные и опыт люди. Сроки 7 дней. жду вашего ответа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что:
Необходимо натянуть готовую верстку на CMS NetCat.
http://tria-okna.ru/akcii.html
http://tria-okna.ru/furnitura.html
http://tria-okna.ru/furnitura_maco.html
http://tria-okna.ru/main_page.html
http://tria-okna.ru/nashi_raboty.html
http://tria-okna.ru/nashi_raboty_inside.html
http://tria-okna.ru/news_inside.html
http://tria-okna.ru/o_kompanii.html
http://tria-okna.ru/produkciya.html
http://tria-okna.ru/popup_sent.html
http://tria-okna.ru/text_page.html
http://tria-okna.ru/tipovie_resheniya.html
В связи с этим, разыскивается программист, имеющий уверенный опыт с NetCat.
Условия:
Все задачи идут через RedMine, оплата почасовая. Вопросы и предложения в приват.
От вас:
- Примеры реализованных модулей с функционалом сложнее банального каталога (рассматриваю только предложения, подкрепленные примера ваших самых сложных проектов на NetCat).
- Стоимость вашего часа.
Что касается сложности: меня интересуют например каталоги с фильтрами типа такого http://stars.travel/diving/raspisanie-poezdok/ со связкой между разными объектами в разных каталогах и аяксовые формы
Посредникам (менеджерам, организаторам рабочих групп и т.п) просьба не беспокоить.
PS По результатам работы могут быть предложены новые проекты.
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