Изменить главную стр. на сайте Joomla

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок133 просмотра
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Нужно чуть поменять главную стр. на сайте joomla (1.5). А именно: В нижней части убрать правую колонку (только на главной). И растянуть весь контент на ширину сайта. + настроить категорию компонента «баннер» для вывода изображений и описания в нужное место.

Joomla
10 лет назад
1qwerty
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$20
1 день
Ответственный подход. Знание joomla. Проект выполнили. От меня плюс
Доволен сотрудничеством с Романом! Спасибо за интересную, чётко поставленную задачу и своевременную оплату! Буду рад сотрудничать в дальнейшем!
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