Оптимизировать сайт на Opencrt

Необходимо оптимизировать имеющийся сайт для SEO, способ - на Ваш выбор (возможно, коррекция кодов или установка плагина/модуля, файлы "карта сайта", роботс.тхт, ЧПУ и другие детали)

Также можно сделать доработки для убыстрения его работы, если таковое необходимо и возможно

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