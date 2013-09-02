Оптимизировать сайт на Opencrt

Доброго времени суток. Есть интернет магазин на Prestoshop Необходимо поправить При переключении языка на украинский, система переводит на несуществующую страницу. http://woodkit.com.ua/uk/uk код-404 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Дубль главной страницы http://woodkit.com.ua/index.php
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Необходимо оптимизировать имеющийся сайт для SEO, способ - на Ваш выбор (возможно, коррекция кодов или установка плагина/модуля, файлы "карта сайта", роботс.тхт, ЧПУ и другие детали)
Также можно сделать доработки для убыстрения его работы, если таковое необходимо и возможно
Сайт www.dilknigi.ru Ждем предложения и стоимость.
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