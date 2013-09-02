Оптимизировать сайт на Opencrt

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок164 просмотра
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Необходимо оптимизировать имеющийся сайт для SEO, способ - на Ваш выбор (возможно, коррекция кодов или установка плагина/модуля, файлы "карта сайта", роботс.тхт, ЧПУ и другие детали)

Также можно сделать доработки для убыстрения его работы, если таковое необходимо и возможно

Сайт www.dilknigi.ru Ждем предложения и стоимость.

10 лет назад
dilknigi
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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