Установка Joomla, шаблон и настройка.

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок209 просмотров
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Установить на хостинг джумлу и шаблон под него интернет-магазин. Шаблон вот этот www.weblancer.net/account/jobs/?type=project. Сразу пишите сроки и цену.

Joomla
10 лет назад
scandina
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
korg
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$10
1 день
Сделал все быстро и качественно! И недорого. Всем советую с ним работать!
Приятно было работать, очень хороший заказчик!
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