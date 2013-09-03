Установка Joomla, шаблон и настройка.

Сложилась какая-то мистическая ситуация. Сайты работают на движке джумла. Откуда-то появляются страницы- двойники, абсолютно идентичные по тексту, но с разными адресами. Первый адрес: http://www.site.com/name-of-page.html Второй адрес: http://www.site.com/name-of-page.htm , то есть без последней l Мистика заключается в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установить на хостинг джумлу и шаблон под него интернет-магазин. Шаблон вот этот www.weblancer.net/account/jobs/?type=project. Сразу пишите сроки и цену.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужно установить готовый шаблон сайта Moto CMS на хостинг, сегодня.Завершен10 лет назад
Для начала есть задача: Нам необходимо интегрировать интернет экваринг на сайт Ниже прикладываю инструкцию банка. мой сайт на opencart В дальнейшем будет много доработок. Пишите цены и сроки.Закрыт10 лет назад
- $100
Установка и доработка верстки шаблона Joomla! 2.5.x ТЗ и макет при обсуждении проектаЗавершен10 лет назад
На каталоге http://cybersystematics.com/ru/products нужно сделать превью при наведении на товар как тут: http://www.ics-market.com.ua/ru/?option=com_flexicontent&view=oborudovanie&cid=124:terminaly-sbora-danykh&Itemid=550 Цель - поисковая оптимизация страницы. Цена-срок в сервисе плз.Завершен10 лет назад
Имеются файлы .psd с новым дизайном и действующий магазин на движке cs-cart второй версии (немного дописывался). Необходимо совместить первое со вторым. Пожалуйста, указывайте бюджет, способ оплаты и сроки. Спасибо!Закрыт10 лет назад
Здравствуйте! Имеется сайт (Joomla 1.5) nash-gorod.spb.ru, на нем стоит компонент каталога MTree 2.1 http://nash-gorod.spb.ru/firms.html Требуется перенести сайт на Joomla 2.5 с сохранением компонента. Остальной контент неважен!Завершен10 лет назад
Необходимо сделать рефакторинг системы, устрнить несколько багов и добавить несколько модулей на сайте на платформе Битрикс. опросы, комментирование и т.д. Требуется специалист с хорошим знанием ЦМС. Оставляйте примеры работ и контакты в проекте, кто свободен. Спасибо.Завершен10 лет назад
Нужен модуль для Ubercart для платежной системы. Описание протокола обмена данными есть. Примеры скриптов есть. Drupal 6, Ubercart 2.11 Пишите предложения по срокам и стоимости работ. PS После завершения работы модуль будет выложен как опенсорс.Закрыт10 лет назад
Здравствуйте! На VPS сервере стоят несколько сайтов на Joomla 1.5, их часто ломают и заражают вирусами. Сейчас пришло очередное сообщение от хостера о спаме с моего сайта. Пока не обновились движки на сайте, нужно их как можно сильнее ...Завершен10 лет назад