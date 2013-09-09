Удалить вирусы и защитить сайт

Здравствуйте!

На VPS сервере стоят несколько сайтов на Joomla 1.5, их часто ломают и заражают вирусами.

Сейчас пришло очередное сообщение от хостера о спаме с моего сайта.

Пока не обновились движки на сайте, нужно их как можно сильнее защитить от вирусов, желательно с возможностью открытой админки.

Рассмотрю все варианты защиты!