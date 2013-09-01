Помощь в добавлении сайтов в GoGetLinks

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Системы управления (CMS)Закрытнет заявок112 просмотров
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На примете есть несколько сайтов, по структуре, контенту и прочим данным они похожи на пример http://stroitalk.ru/ Необходимо сотрудничество с Вами на таких условиях - я отдаю Вам подобный сайт в работу, а Вы проходите модерацию сайта своими силами. Интересуют сроки, сколько это будет стоить?

P.S - сайты мои, от Вас требуется прохождение модерации.

10 лет назад
WorkFor
Роман 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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