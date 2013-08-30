Joomla: новая страница версии для печати.

$50
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки180 просмотров
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При наполнении корзины товарами есть возможность ввода имени, телефона и комментария пользователем.

При клике на "Версия для печати" должна открываться новая страница с выбранными товарами и артикулами, ценой.

Страница должна содержать минимум инфы в шапке, футере. И добавить стандартную кнопку "Печать".

Цель = пользователь печатает страницу, берет список товаров и в магазине процесс обслуживания заметно ускоряется.

Joomla
10 лет назад
sbushinskii
Федоров 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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