Верстка дизайна на DLE+размещение на хостинге

Нужно сверстать сайт на движок DLE + установить потом на хостинг

Пишите свою цену и сроки! Кто подойдет тому и напишу с предложением выполнить заказ.

Прошу писать цены реальные, создаю сайты уже более 2 лет на этом движке, сейчас просто загрузка, по этому готов переложить работу.