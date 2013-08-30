Верстка дизайна на DLE+размещение на хостинге

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки97 просмотров
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Нужно сверстать сайт на движок DLE + установить потом на хостинг

Пишите свою цену и сроки! Кто подойдет тому и напишу с предложением выполнить заказ.

Прошу писать цены реальные, создаю сайты уже более 2 лет на этом движке, сейчас просто загрузка, по этому готов переложить работу.

10 лет назад
pablops
Павел 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад