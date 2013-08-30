Верстка дизайна на DLE+размещение на хостинге

http://elecdom.ru/ При наполнении корзины товарами есть возможность ввода имени, телефона и комментария пользователем. При клике на "Версия для печати" должна открываться новая страница с выбранными товарами и артикулами, ценой. Страница должна содержать минимум инфы в шапке, футере. И ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать сайт на движок DLE + установить потом на хостинг
Пишите свою цену и сроки! Кто подойдет тому и напишу с предложением выполнить заказ.
Прошу писать цены реальные, создаю сайты уже более 2 лет на этом движке, сейчас просто загрузка, по этому готов переложить работу.
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