Правка главной страницы на WP

Основные моменты, требующие исправления: 1. Локализация плагина экспорта заказов (WooCommerce - Store Exporter Deluxe) - необходимо настроить вывод в Excel-файл кириллических символов. Указывайте, пожалуйста, примерные стоимость и сроки работ в заявках.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Даю доступ в WP от вас за день. Максимум 2 суток.
Шапка:
-качестве background шапки использовть приложение 1, в качестве логотипа взять приложение 2 и совместить c background шапки.
-логотип сделать кликабельным с ссылкой на сайт.
-Приложение 3 "Как добраться?" разместить на том же месте, что и сейчас.
-Сделать кликабельным "Как добраться?" со ссылкой на контакты
Область последнее событие:
-убрать это слово "Последнее событие"
-Область сделать в 2 раза меньше по вертикали.
Область Последние,Популярные, Анонсированные:
-Убрть эти слова "Последние,Популярные, Анонсированные:"
Область Новостей:
-Увеличить количество новостей с 2 до 3.
-Убрать кнопку "Все товары"
Область магазина:
Разместить кликабельный слайдер с ссылкой на страницу "магазин"
Область Футер:
API или RSS без картинок из области бокса. Сделать выделенным текстом, а не таким мелким как сейчас.
Сделать 3 кнопки в области футера:
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