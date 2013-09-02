Правка главной страницы на WP

Даю доступ в WP от вас за день. Максимум 2 суток.

Шапка:

-качестве background шапки использовть приложение 1, в качестве логотипа взять приложение 2 и совместить c background шапки.

-логотип сделать кликабельным с ссылкой на сайт.

-Приложение 3 "Как добраться?" разместить на том же месте, что и сейчас.

-Сделать кликабельным "Как добраться?" со ссылкой на контакты

Область последнее событие:

-убрать это слово "Последнее событие"

-Область сделать в 2 раза меньше по вертикали.

Область Последние,Популярные, Анонсированные:

-Убрть эти слова "Последние,Популярные, Анонсированные:"

Область Новостей:

-Увеличить количество новостей с 2 до 3.

-Убрать кнопку "Все товары"

Область магазина:

Разместить кликабельный слайдер с ссылкой на страницу "магазин"

Область Футер:

API или RSS без картинок из области бокса. Сделать выделенным текстом, а не таким мелким как сейчас.

Сделать 3 кнопки в области футера:

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