WP + WooCommerce правки

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки184 просмотра
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Основные моменты, требующие исправления:

1. Локализация плагина экспорта заказов (WooCommerce - Store Exporter Deluxe) - необходимо настроить вывод в Excel-файл кириллических символов.

Указывайте, пожалуйста, примерные стоимость и сроки работ в заявках.

WooCommerce
10 лет назад
GoodSites
Олег 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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