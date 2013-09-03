WP + WooCommerce правки

http://elecdom.ru/ При наполнении корзины товарами есть возможность ввода имени, телефона и комментария пользователем. При клике на "Версия для печати" должна открываться новая страница с выбранными товарами и артикулами, ценой. Страница должна содержать минимум инфы в шапке, футере. И ...
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Основные моменты, требующие исправления:
1. Локализация плагина экспорта заказов (WooCommerce - Store Exporter Deluxe) - необходимо настроить вывод в Excel-файл кириллических символов.
Указывайте, пожалуйста, примерные стоимость и сроки работ в заявках.
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