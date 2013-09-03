Модернизация CMS Word press (интернет магазин)

Основные моменты, требующие исправления: 1. Локализация плагина экспорта заказов (WooCommerce - Store Exporter Deluxe) - необходимо настроить вывод в Excel-файл кириллических символов. Указывайте, пожалуйста, примерные стоимость и сроки работ в заявках.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
В прикрепленном файле находится список задач для сайта http://moosedepartment.com/ (интернет магазин)
На сайте уже установлено несколько модулей из библиотек. Поэтому доработки не должны конфликтовать с текущим функционалом сайта. Так же нужно учесть что в перспективе будут подключаться новые модули из библиотеки.
В файле есть метки зеленым цветом, на которые вы можете не обращать внимание, они нужны для контент менеджера.
От вас ожидаю стоимость и сроки по задачам из файла.
Если есть вопросы, можете звонить по контактам из моего профайла.
Спасибо.
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