Модернизация CMS Word press (интернет магазин)

Всем привет.

В прикрепленном файле находится список задач для сайта http://moosedepartment.com/ (интернет магазин)

На сайте уже установлено несколько модулей из библиотек. Поэтому доработки не должны конфликтовать с текущим функционалом сайта. Так же нужно учесть что в перспективе будут подключаться новые модули из библиотеки.

В файле есть метки зеленым цветом, на которые вы можете не обращать внимание, они нужны для контент менеджера.

От вас ожидаю стоимость и сроки по задачам из файла.

Если есть вопросы, можете звонить по контактам из моего профайла.

Спасибо.