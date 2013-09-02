Исправить баг в джумле

Сложилась какая-то мистическая ситуация. Сайты работают на движке джумла. Откуда-то появляются страницы- двойники, абсолютно идентичные по тексту, но с разными адресами.

Первый адрес: http://www.site.com/name-of-page.html

Второй адрес: http://www.site.com/name-of-page.htm , то есть без последней l

Мистика заключается в том, что страниц со вторым адресом физически в админке не существует.

Нужно найти причину и помочь ее устранить.

Только конкретные предложения.

Посты типа "Обращайтесь, сделаю", рассматриваться не будут.