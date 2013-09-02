Исправить баг в джумле

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок168 просмотров
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Сложилась какая-то мистическая ситуация. Сайты работают на движке джумла. Откуда-то появляются страницы- двойники, абсолютно идентичные по тексту, но с разными адресами.

Первый адрес: http://www.site.com/name-of-page.html

Второй адрес: http://www.site.com/name-of-page.htm , то есть без последней l

Мистика заключается в том, что страниц со вторым адресом физически в админке не существует.

Нужно найти причину и помочь ее устранить.

Только конкретные предложения.

Посты типа "Обращайтесь, сделаю", рассматриваться не будут.

10 лет назад
aroma
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Rasy
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$16
1 день
Все мои магические заморочки Александр решил одним махом! Нет слов, чтобы выразить свою благодарность. Спокойствие, сосредоточенность, терпение - все это очень подкупает! Огромное спасибо за отличную работу!
Мария отличный заказчик , четко постановление задачи и своевременная оплата. Рад буду помочь еще.