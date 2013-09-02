Поставить новый дизайн на CS-cart

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка113 просмотров
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Имеются файлы .psd с новым дизайном и действующий магазин на движке cs-cart второй версии (немного дописывался).

Необходимо совместить первое со вторым.

Пожалуйста, указывайте бюджет, способ оплаты и сроки.

Спасибо!

10 лет назад
ladypoint
Любовь 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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