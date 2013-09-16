Миграция сайта с Joomla 1.5 + MTree на Joomla 2.5

Здравствуйте! На VPS сервере стоят несколько сайтов на Joomla 1.5, их часто ломают и заражают вирусами. Сейчас пришло очередное сообщение от хостера о спаме с моего сайта. Пока не обновились движки на сайте, нужно их как можно сильнее ...