Докрутить фичу на Drupal

Основные моменты, требующие исправления: 1. Локализация плагина экспорта заказов (WooCommerce - Store Exporter Deluxe) - необходимо настроить вывод в Excel-файл кириллических символов. Указывайте, пожалуйста, примерные стоимость и сроки работ в заявках.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На каталоге http://cybersystematics.com/ru/products нужно сделать превью при наведении на товар как тут: http://www.ics-market.com.ua/ru/?option=com_flexicontent&view=oborudovanie&cid=124:terminaly-sbora-danykh&Itemid=550
Цель - поисковая оптимизация страницы.
Цена-срок в сервисе плз.
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