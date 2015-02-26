Front-end developer
- HTML5/CSS3 (4 года опыта)
Эксперт, использую в настоящее время.
- Bootstrap 3, 4 (2 года опыта)
- Javascript + Jquery (2 года опыта)
- Joomla (3 года опыта)
- Wordpress (1 год опыта)
- SCSS/SASS/LESS (1 год опыта)
- GIT (1 год опыта)
- Photoshop, Illustrator (4 года опыта)
- SVG (1 год опыта)
- PHP (1 год опыта)
- SQL (1 год опыта)
Эксперт, использую в настоящее время.
Средний, использую в настоящее время.
Средний, использую в настоящее время.
Средний, использую в настоящее время.
Средний, использую в настоящее время.
Начинающий, использую в настоящее время.
Средний, использую в настоящее время.
Начинающий, использую в настоящее время.
Начинающий, использую в настоящее время.
Начинающий, использую в настоящее время.
Портфолио
- Pucelikconsulting.com214 просмотров
- Vivra262 просмотра
- Moscow Language Planet284 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Все отлично
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен!
$40
10 баллов
9 лет назад
Все было сделано в высоком уровне. Работа была готова через пару часов, после обращения. Также Сергей подправил ошибки в верстке. Спасибо.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен! Всем рекомендую этого заказчика.
$50
10 баллов
9 лет назад
Сергей классный программист, выполнил проект в срок все сделано четко, профессионально, без лишних разговоров. Настоятельно рекомендую.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством, все как полагается. Всем рекомендую этого заказчика!
$5
10 баллов
9 лет назад
Быстро, четко. Без каких-либо доделок и помарок. никаких претензий. Всем советую и постоянно буду обращаться.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством! Чётко поставленная задача, быстрая оплата, всё как нужно!
$50
10 баллов
9 лет назад
Очень доволен сотрудничеством. Сергей все сделал в срок и был постоянно на связи. Небольшие доработки исправлял очень быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Всем рекомендую этого заказчика!
HTML-верстка
31 отзыв
от $20
от 1 дня
#265
Системы управления (CMS)
21 отзыв
от $50
от 1 дня
#99