korg

Сергей korg

 
34 годаУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Front-end developer
  • HTML5/CSS3 (4 года опыта)

    Эксперт, использую в настоящее время.

  • Bootstrap 3, 4 (2 года опыта)

    • Эксперт, использую в настоящее время.

  • Javascript + Jquery (2 года опыта)

    • Средний, использую в настоящее время.

  • Joomla (3 года опыта)

    • Средний, использую в настоящее время.

  • Wordpress (1 год опыта)

    • Средний, использую в настоящее время.

  • SCSS/SASS/LESS (1 год опыта)

    • Средний, использую в настоящее время.

  • GIT (1 год опыта)

    • Начинающий, использую в настоящее время.

  • Photoshop, Illustrator (4 года опыта)

    • Средний, использую в настоящее время.

  • SVG (1 год опыта)

    • Начинающий, использую в настоящее время.

  • PHP (1 год опыта)

    • Начинающий, использую в настоящее время.

  • SQL (1 год опыта)

    • Начинающий, использую в настоящее время.

PHPJavascriptWordPressHTMLJoomlaBootstrapjQueryIllustratorSCSSSASSPhotoshopGitSQL
Портфолио
Отзывы заказчиков
otde
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Установить фотогалерею на сайт joomla
Все отлично
Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
ruservise
Бондарев 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Сверстать фрагмент дизйана и внедрить на сайт.
Все было сделано в высоком уровне. Работа была готова через пару часов, после обращения. Также Сергей подправил ошибки в верстке. Спасибо.
Сотрудничеством доволен! Всем рекомендую этого заказчика.
Ответный отзыв
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Из готовой верстки собрать сайт на джумла
Сергей классный программист, выполнил проект в срок все сделано четко, профессионально, без лишних разговоров. Настоятельно рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством, все как полагается. Всем рекомендую этого заказчика!
Ответный отзыв
akernel
Артем 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Верстка и интеграция PSD в Joomla 3.*
Быстро, четко. Без каких-либо доделок и помарок. никаких претензий. Всем советую и постоянно буду обращаться.
Очень доволен сотрудничеством! Чётко поставленная задача, быстрая оплата, всё как нужно!
Ответный отзыв
polovets
Андрей 
48 летЭстония
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Нужен адаптивный шаблон Joomla
Очень доволен сотрудничеством. Сергей все сделал в срок и был постоянно на связи. Небольшие доработки исправлял очень быстро. Рекомендую.
Всем рекомендую этого заказчика!
Ответный отзыв
HTML-верстка
31 отзыв
от $20
от 1 дня
#265
Системы управления (CMS)
21 отзыв
от $50
от 1 дня
#99