polovets

Андрей polovets

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sergeiivanovsev
Иванов 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
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Работу с Андреем опишу его же цитатой "Извини задержался - да все супер. Какой кошелек - деньги перевести?". Быстрая проверка работы скрипта и тут же оплата. Спасибо за работу!
Сергей все сделал быстро - даже раньше, чем я предполагал. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Suhotcheva
Алина 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Требуется создать фотоколлаж или иллюстрацию.
Рекомендую. Сотрудничать понравилось. Оплата вовремя
Благодарю Алину за проделанную работу. Все вовремя без задержек. Исправления и пожелания все учитывала. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую
Ответный отзыв
korg
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Нужен адаптивный шаблон Joomla
Joomla
Всем рекомендую этого заказчика!
Очень доволен сотрудничеством. Сергей все сделал в срок и был постоянно на связи. Небольшие доработки исправлял очень быстро. Рекомендую.
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bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$14
10 баллов
10 лет назад
Нужен логотип
Очень приятное и тесное сотрудничество на протяжении всего времени работы проекта. Андрей все время на связи, даёт ответы на все вопросы, оплата мгновенная. Всем желаю таких заказчиков!
Александр сделал все, что от него требовалось. Вытерпел все капризы и доделал все до конца. Сотрудничеством доволен, надеюсь это взаимно. Рекомендую
Ответный отзыв
Lemniscate
Кристина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Логотип для студии разработки сайтов
Отличная заказчица, я очень довольна сотрудничеством.
Приятно работать! Из множества вариантов выбрали один и полностью его доработали. Спасибо!
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