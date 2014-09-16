Есть готовое приложение под Андроид на основе компонента на сайте. Все файлы и данные для статистики берутся из базы данных на MySql. Здесь инструкция к приложению с картинками gif – видно, как работает ...
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть готовый компонент тестирования, написан под Joomla - из него надо сделать приложение под мобильные устройства (пока под Android). Вот здесь готовый пример работы теста. https://your-teachers.ru/english-cards-buy/120-kartochek-frazovyh-glagolov-anglijskogo-yazyka-2-eng-rus А здесь каталог тестов https://your-teachers.ru/trenazher-slov/alltestsМобильные приложения6 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется исправить баг в браузере Safari . Вот пример https://jsfiddle.net/nebt49z5/3 В Chrome и Firefox все работает, как положено.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно добавить скрипт swipe (для адаптивных устройств) Здесь сам скрипт (http://www.onextrapixel.com/examples/touch-swipe/demo3.php) к такому же меню, как на примере здесь http://tympanus.net/Development/OffCanvasMenuEffects/bubble.html Чтобы была возможность, как с кнопки - ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Готовое боковое меню которое выходит слева с эффектом нужно переделать на правую сторону. Здесь демо меню -- нужен только этот эффект "bubble" Здесь можно скачать исходникиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется создать фотоколлаж или иллюстрацию на тему охота и рыбалкаОбработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно улучшить админку модуля - слайдера, точнее добавление картинки. Сейчас это выглядит так - (image.jpg) А необходимо, чтобы было примерно как здесь (add_image.jpg) Чтобы можно было: добавлять картинку (со всеми аттрибутами); перемещать; ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется шаблон один к одному, адаптивный. С добавлением некоторых позиций модулей.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
В таком стиле (logo_1) по размерам и структуре похожее на муравья, той же окраски, только кошачья морда - такая же умная, как на картинке (picture_cat) Вместо “WyzAnt” написать “Your-T"Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добавить в скрипт Callme 1.9.1 функцию "прикрепить файл" или "вставить файл", чтобы можно было загрузить фотку или файл.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать и нарисовать логотип для студии (разработка и дизайн сайтов). Вернее редизайн логотипа, т.е. логотип есть, но надо его обновить или исправить.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
создать логотип по наброскам размером 500px на 500px Создать 4 картинки для слайдера из фотографий, т.е. фотоколлажЛоготипы и Знаки10 заявокЗакрыт12 лет назад
Существует 2 макета в Jpg формате - главная и внутренняя страницы. Нужно сверстать шаблон для Joomla 2.5HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад