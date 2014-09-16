Нужно улучшить админку модуля - слайдера, точнее добавление картинки. Сейчас это выглядит так - (image.jpg) А необходимо, чтобы было примерно как здесь (add_image.jpg) Чтобы можно было: добавлять картинку (со всеми аттрибутами); перемещать; ...