Необходима разработка лого для сервиса "Хранитель". Хранитель - это сервис возврата утерянных вещей: пользователь услуги наклеивает наклейки на любимые вещи, прикрепляет брелок на ключи и в случае потери мы при обращении нашедшего организуем процедуру возврата ...
Логотип для студии разработки сайтов
Необходимо разработать и нарисовать логотип для студии (разработка и дизайн сайтов).
Вернее редизайн логотипа, т.е. логотип есть, но надо его обновить или исправить.
Выбранный исполнитель
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