Логотип "Хранитель". Вектор. Вертик. + горизонт.

# 1 — $ 150

Необходима разработка лого для сервиса "Хранитель". Хранитель - это сервис возврата утерянных вещей: пользователь услуги наклеивает наклейки на любимые вещи, прикрепляет брелок на ключи и в случае потери мы при обращении нашедшего организуем процедуру возврата вещи ее владельцу.

Хранитель это:

1. Безопасность

2. Сервис

Всегда рядом

На всю жизнь

Логотип будет использоваться на брелоках клиентов, поэтому он должен быть под него адаптирован. Макет брелока прикреплен к заданию.

Лого обязательно должно содержать наименование ХРАНИТЕЛЬ и должно легко считываться с брелока на ключах любым его увидившим.