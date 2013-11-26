Нужен логотип для сайта что занимается открытием виз Домен сайта — maximumvisa.com.ua Пожелание к логотипу: — в логотипе должно присутствовать название компании «Максимум» и фраза «визовый центр»; ...
Логотип для НЛП Тренера
Добрый день уважаемые фрилансеры!
Для психолога, психотерапевта, сертифицированного тренера НЛП Юлии Лисицыной требуется разработка персонального логотипа.
Вот ее персональный блог http://nlp.kalsin.ru/ (сейчас вместо лого просто заглушка).
Старый логотип можно посмотреть на этом сайте http://julialis.ru/
В предложенном решении нужно как то обыграть фамилию.
В ответе пожалуйста цену только за логотип, впоследствии возможно и закажем фирм. стиль.
Заявки фрилансеров
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