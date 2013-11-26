Логотип для НЛП Тренера

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт45 заявок263 просмотра

Добрый день уважаемые фрилансеры!

Для психолога, психотерапевта, сертифицированного тренера НЛП Юлии Лисицыной требуется разработка персонального логотипа.

Вот ее персональный блог http://nlp.kalsin.ru/ (сейчас вместо лого просто заглушка).

Старый логотип можно посмотреть на этом сайте http://julialis.ru/

В предложенном решении нужно как то обыграть фамилию.

В ответе пожалуйста цену только за логотип, впоследствии возможно и закажем фирм. стиль.

11 лет назад
maestrostt
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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