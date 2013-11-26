Логотип для НЛП Тренера

Добрый день уважаемые фрилансеры!

Для психолога, психотерапевта, сертифицированного тренера НЛП Юлии Лисицыной требуется разработка персонального логотипа.

Вот ее персональный блог http://nlp.kalsin.ru/ (сейчас вместо лого просто заглушка).

Старый логотип можно посмотреть на этом сайте http://julialis.ru/

В предложенном решении нужно как то обыграть фамилию.

В ответе пожалуйста цену только за логотип, впоследствии возможно и закажем фирм. стиль.