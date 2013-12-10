Логотип для производителя эко удобрений

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка2228 просмотров
#1$60

Нужно нарисовать логотип для производителя экологического гуминового удобрения фирмы Экорост

Имеется бриф.

Бриф в прикрепленном файле

11 лет назад
Gendospon
Геннадий 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

Ivan_Strelec
Иван 
64 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
#1
Победа в конкурсе досталась Ивану по праву, виден сразу профессиональный подход и опыт. Благодарю за качественную работу.
Серъезный заказчик и хорошо поставленное задание. С Геннадием приятно работать и общаться. Оплата достойная и своевременно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Ivan_Strelec
Иван 
64 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
#1

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