Подрисовать уже имеющийся логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок239 просмотров

Имеется логотип кампании. Нужно сделать несколько вариантов с небольшими редакциями.

11 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Быстрая и четкая работа по ТЗ. Не приходится долго объяснять.
Рекомендую, как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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