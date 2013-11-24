Доработать сайт

Сайт не красивый. http://www.artemygorbunov.com заполнить таблицу

Сделать современным. В светлых тонах. Не навязчиво.

Разработать логотип

Разработать баннеры размеров 88x31, 468x60 с анимацией и без.

Удалить прокручивающийся слайдер.

На сайте

1) Калькулятор расчета стоимости. При выборе из списка функций показывает общую стоимость. С формой обратной связи. Форма включает в себя. Имя клиента. Его сайт. Электронная почта. Список услуг что выбрал клиент. Описания пожеланий.

2) Форма обратной связи. Включает в себя. Имя клиента. Его сайт. Электронная почта. Описания пожеланий.

3) Выпадающие меню с подменю.

Добавить 4-6 информационные стати по 2,5-3 тысяч символов

Укажите примерную стоимость и сроки выполнения. Обязательно наличие Скайпа.