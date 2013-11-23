Логотип интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт23 заявки259 просмотров

К сожалению, по предыдущему проекту исполнитель пропал с предоплатой, открываю заново проект.

Необходимо переработать (сделать новый) существующий логотип интернет-магазина http://1san.ru/

В настоящий момент происходит перепозиционирование магазина (расширение ассортимента, добавляется отопление).

Целевая аудитория: эконом и средний

Направление: Специализированный магазин по продаже сантехники и отопления

Цветовая гамма: Синий, голубой, белый, оранжевый. В цвет сайта.

Креативность.

11 лет назад
Devres
44 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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