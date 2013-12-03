Логотип образовательного центра (маркетинг)

# 1 — $ 100

Логотип: горизонтальная развертка, возможность использовать часть логотипа или весь логотип как квадрат. Желательно, если элементы логотипа могут быть использованы в фирменном стиле, но это не обязательное условие .Внешний вид логотипа: текст в 2 строки + возможно использование графических элементов, например, слева от текста или в самом тексте, а также использование цветного фона. В этом плане ТЗ гибкое.

Медиатека

центр онлайн-образования

Конкуренты: http://netology.ru (основной конкурент по форме работы, но в смежной нише). http://oratorica.ru http://www.mini-mba.ru http://mba.ru/ http://prstudy.ru

Цветовая гамма: предпочтение 1-3 цвета, но если потребуется, возможны качественные полупрозрачные наложения (см. примеры 2 шт по наложениям). Не люблю градиент.

Конечная ЦА (ядро): молодые люди, чаще девушки, возраст 22-30 лет, опыт работы в PR, рекламе и маркетинге 2-5 лет. Питер и регионы, Москва реже. Питер - чаще с техникой Apple, в регионах эта тенденция не так видна.

Косвенная ЦА: руководители компаний в Питере и регионах РФ и СНГ, производство, туризм, рекламные агентства, оказание услуг, b2b b2c рынки. Они оплачивают обучение своих сотрудников.

Нужное впечатление от логотипа: качественно, ярко, креативно, но не переборщить с "молодежной темой". Работаем с бизнесом, но в сфере маркетинга, рекламы.

Финальный логотипа: в виде большого jpg + исходник в .ai или любом другом подобном формате.

Чего не надо в логотипе: кинолент, вырезок типа "а это кадр из фильма, медиа же", латиницы, мелких, сложно переносимых элементов, градиента (тени и наложения цветов возможны, но без фанатизма).

Заранее спасибо всем принимающим участие в конкурсе!