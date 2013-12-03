Логотип для интернет магазина.Информация в файле.
Разработка логотипа тюнинг мастерской.
Старый логотип имеется, но использовать просто стыдно. Прикрепляю старый вариант (пример, как делать не нужно!).
Наша компания занимается тюнингом автомобилей - автозвук, дополнительное оборудование, световой тюнинг, шумоизоляция и т.д. Чтобы проникнутся тем, чем мы занимаемся, можно посетить наш сайт - http://cartuning.dp.ua
Требования следующие:
- Меньше деталей.
- Хороший вид в любом цвете, в т.ч. в ЧБ.
- Должен одинаково хорошо выглядеть в большом и маленьком размере.
- Возможен вообще уход от машинки, использовать за основу InGear, либо их сочетание.
- Более солидный.
Использоваться логотип будет в:
- Визитках
- Флаерах
- Соц.сетях, блогах и т.д.
Сроки не так важны (в обозримых, конечно, пределах). Оставляйте свои предложения с ценами и примерами работ.
Хотелось бы увидеть 3 эскиза, чтобы легче было определиться.
Оплата:
Для РФ:
- QIWI
- WM
Для Украины:
- Приватбанк.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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