Разработка логотипа тюнинг мастерской.

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Завершен29 заявок230 просмотров

Старый логотип имеется, но использовать просто стыдно. Прикрепляю старый вариант (пример, как делать не нужно!).

Наша компания занимается тюнингом автомобилей - автозвук, дополнительное оборудование, световой тюнинг, шумоизоляция и т.д. Чтобы проникнутся тем, чем мы занимаемся, можно посетить наш сайт - http://cartuning.dp.ua

Требования следующие:

- Меньше деталей.

- Хороший вид в любом цвете, в т.ч. в ЧБ.

- Должен одинаково хорошо выглядеть в большом и маленьком размере.

- Возможен вообще уход от машинки, использовать за основу InGear, либо их сочетание.

- Более солидный.

Использоваться логотип будет в:

- Визитках

- Флаерах

- Соц.сетях, блогах и т.д.

Сроки не так важны (в обозримых, конечно, пределах). Оставляйте свои предложения с ценами и примерами работ.

Хотелось бы увидеть 3 эскиза, чтобы легче было определиться.

Оплата:

Для РФ:

- QIWI

- WM

Для Украины:

- Приватбанк.

Спасибо.

11 лет назад
InGear
Борис 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
$70
5 дней
Виктор является очень ответственным, профессиональным и творческим исполнителем. Очень здорово поработали, спасибо!
С большим удовольствием поучаствовал в этом проекте. От сотрудничества с Борисом только положительное впечатление!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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