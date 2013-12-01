Логотип инжиниринговой компании

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Завершен31 заявка330 просмотров

Коллеги, привет!

Требуется сделать логотип для инжиниринговой компании (занимается поставкой, проектированием и монтажем и сервисным обслуживанием систем вентиляции, кондиционирования и отопления). Название Пром Инжиниринг (овик - отопление, вентиляция и кондиционирование)

Подпись под логотипом "Инжиниринговая компания".

Цену / срок указывайте в заявке.

11 лет назад
silay
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
91 отзыв(-6)

Выбранный исполнитель

markand
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$110
5 дней
Андрей все сделал на 10 баллов! Чувствуется профессионализм и большой опыт. Остался доволен сотрудничеством. Спасибо!
Работа по проекту Андрея прошла успешно. Своевременная оплата, оперативные замечания, всегда на связи.

Заявки фрилансеров

markand
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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