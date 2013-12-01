Необходимо разработать набор логотипов Задача: Разработать несколько видов логотипов: 1) Для размещения на темном фоне с подложкой 2) Для размещения на светлом фоне с подложкой ...
Логотип инжиниринговой компании
Коллеги, привет!
Требуется сделать логотип для инжиниринговой компании (занимается поставкой, проектированием и монтажем и сервисным обслуживанием систем вентиляции, кондиционирования и отопления). Название Пром Инжиниринг (овик - отопление, вентиляция и кондиционирование)
Подпись под логотипом "Инжиниринговая компания".
Цену / срок указывайте в заявке.
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