Логотип: название ЗооСпецПоставка + Картинка с птичкой (рябчик, куропатка, фазан, глухарь). 2 варианта написания: ЗооСпецПоставка и ZooSpecPostavka. Зоо не выделять!! это не зоопарк.. Как вариант, 00 могут быть яйцами или глаза птицы. ...
Сверкающий логотип сайта
Есть логотип состоящий из простого текста (названия сайта).
Нужно сделать сияние, на подобии логотипа сайта sberbank.ru
Почти всё тоже самое, только на нашем лого.
Напишите Ваши цены.
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