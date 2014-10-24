electrocet

Выгрузить сроки и стоимость курьерской доставки и доставки до ПВЗ из CDEK в Яндекс Маркет под нашим логином и паролем в CDEKе. Также выгрузить пункты выдачи заказов, полную информацию о них. По тарифам: ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Для интернет агентства нужны удаленные сотрудники, которые могут работать с поисковыми запросами по различным тематикам. Семантические ядра по каждой тематике, под каждый регион всегда получаются разными объемами. Где то, ядро может составлять 100 ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $80
Важно: чтобы избавить себя от разбора автоматически присылаемых заявок, скопируйте данный текст: "Ознакомился с ТЗ в видео, со стоимостью работы, со сроком выполнения и вариантом оплаты" и вставляйте в свои заявки. ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $48
Добрый день. Записал видео. https://youtu.be/efS-RIn6-A0 Если плохо или неразборчиво слышно или есть доп. вопросы, можно держать связь через тимвивер или подобные сервисы. Хостинг https://cp.beget.com P/s: ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $48
Добрый день. Записал видео. https://youtu.be/efS-RIn6-A0 Если плохо или неразборчиво слышно или есть доп. вопросы, можно держать связь через тимвивер или подобные сервисы. Хостинг https://cp.beget.com P/s: ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт7 лет назад
В этом видео, я рассказываю, что необходимо. https://youtu.be/YUzlKKSSJEo Основная задача - это упростить процесс обновления данных в таблице, вплоть до нажатия одной кнопки.Базы данных4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сайт https://vk.cc/4J2JlS Исходников нет. Его необходимо натянуть на CMS ModX Нужно, чтобы можно было менять цену, а также добавлять новые товары без влезания в код сайта.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт создан на конструкторе alltrades.ru. Задача, сделать так, чтобы появлялись кнопки при наведении на товар, на страницах разделов. Вот так должно быть https://ex70.alltrades.ru/ Наведите мышь на товары на главной странице. Сделать надо здесь http://njipjjzxc.alltrades.ru/ ...Завершен7 лет назад
Придумать логотип. В логотипе должно быть использовано: сердцеи название сайта - MyUniforma.ru.Написание в такой форме. Название сайта должно хорошо читаться и визуально запоминаться. Исходный размер логотипа сделать по крупнее, конечный его ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Для рекламы в Google Adwords нужны баннеры под разные разрешения. Баннеры должны быть яркими и привлекать внимание пользователей на сайтах. Можно как с анимацией так и без нее. Желательно сделать и так и ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
На сайте море маек .рф установлен чат siteheart, в правом нижнем углу. Отображается целой кнопкой. При просмотре с мобильного устройства занимает много места. Нужно, чтобы отображался не целиком, а лишь крайней левой частью ...Завершен9 лет назад
Нужно найти в поиске фотографию где девушка в футболке с коротким рукавом, а также фото мальчика и девочки. Разбить на слои, отделив тело от футболки. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
Установил на сайте всплывающее окно при попытки покинуть сайт. Установилось, работает, но из за одного js перестали работать некоторые вещи. Сделал специально страницу с этим шаблоном, чтоб можно было посмотреть как работает всплывающее ...Завершен9 лет назад
Есть файл в фотошоп. Разбит по слоям. Некорректно обработан, необходимо более качественно отделить детали друг от друга и из слоя с названием effect нужно отделить от футболки складки этой футболки или по иному ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуются изображения 1920 * 700 px в .jpg, также .psd Оставить идею, но сделать отличным от этих изображений. Чехлы у нас с полной запечаткой, т.е. изображение до края чехла.Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! 2 задания нужны. Более точно смогу объяснить в skype 1. есть макет с человеком в белой футболке, нужно выделить футболку и задать ей разные цвета, черная, красная, меланж и т.д. Каждый ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Мы занимаемся наклейками для авто, хотим чтобы клиенту была демонстрация как наклейка будет смотреться на нем. По прикрепленным изображениям к проекту, думаю всё поймете, что нам нужно. Автомобиль нужен Лада приора белого цвета с полностью ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $35
Нужны 4 макета: Samsung Galaxy S5 Iphone 4 Iphone 5 Iphone 6 Не просто фотография, а что то подобие манекена, на который можно одевать картинку. Обязательно, чтобы изображения ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Задача: написание текста для интернет магазина в раздел с футболками с изображением путина Требования к исполнителю: грамотность Требования к контенту и уникальности: уникальность от 95%, текст для поисковых систем, ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Задача: написание текста для интернет магазина в раздел с футболками с изображением вежливые люди Требования к исполнителю: грамотность Требования к контенту и уникальности: уникальность от 95%, текст для поисковых ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад