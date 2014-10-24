electrocet

Станислав electrocet

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Выгрузить по API сроки и стоимость доставки из CDEK в Яндекс Маркет

    Выгрузить сроки и стоимость курьерской доставки и доставки до ПВЗ из CDEK в Яндекс Маркет под нашим логином и паролем в CDEKе. Также выгрузить пункты выдачи заказов, полную информацию о них. По тарифам: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сбор семантического ядра

    Для интернет агентства нужны удаленные сотрудники, которые могут работать с поисковыми запросами по различным тематикам. Семантические ядра по каждой тематике, под каждый регион всегда получаются разными объемами. Где то, ядро может составлять 100 ...

    Google Ads
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сайт

    $80

    Важно: чтобы избавить себя от разбора автоматически присылаемых заявок, скопируйте данный текст:  "Ознакомился с ТЗ в видео, со стоимостью работы, со сроком выполнения и вариантом оплаты"  и вставляйте в свои заявки.  ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сайт

    $48

    Добрый день. Записал видео.  https://youtu.be/efS-RIn6-A0 Если плохо или неразборчиво слышно или есть доп. вопросы, можно держать связь через тимвивер или подобные сервисы. Хостинг https://cp.beget.com P/s: ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сайт на Modx

    $48

    Добрый день. Записал видео.  https://youtu.be/efS-RIn6-A0 Если плохо или неразборчиво слышно или есть доп. вопросы, можно держать связь через тимвивер или подобные сервисы. Хостинг https://cp.beget.com P/s: ...

    MODX
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • При наведении на товар, сделать, чтобы появлялись кнопки.

    Сайт создан на конструкторе alltrades.ru. Задача, сделать так, чтобы появлялись кнопки при наведении на товар, на страницах разделов. Вот так должно быть https://ex70.alltrades.ru/ Наведите мышь на товары на главной странице. Сделать надо здесь http://njipjjzxc.alltrades.ru/ ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать логотип

    Придумать логотип. В логотипе должно быть использовано: сердцеи название сайта - MyUniforma.ru.Написание в такой форме. Название сайта должно хорошо читаться и визуально запоминаться. Исходный размер логотипа сделать по крупнее, конечный его ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать графические баннеры

    Для рекламы в Google Adwords нужны баннеры под разные разрешения.  Баннеры должны быть яркими и привлекать внимание пользователей на сайтах. Можно как с анимацией так и без нее. Желательно сделать и так и ...

    Google Ads
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Выезд онлайн чата сбоку по нажатию на его край

    На сайте море маек .рф установлен чат siteheart, в правом нижнем углу. Отображается целой кнопкой. При просмотре с мобильного устройства занимает много места. Нужно, чтобы отображался не целиком, а лишь крайней левой частью ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разбить картинки на слои

    Нужно найти в поиске фотографию где девушка в футболке с коротким рукавом, а также фото мальчика и девочки.  Разбить на слои, отделив тело от футболки. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Устранить ошибки в jquery

    Установил на сайте всплывающее окно при попытки покинуть сайт.  Установилось, работает, но из за одного js перестали работать некоторые вещи.  Сделал специально страницу с этим шаблоном, чтоб можно было посмотреть как работает всплывающее ...

    JavaScriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать тень на прозрачном фоне

    Есть файл в фотошоп. Разбит по слоям. Некорректно обработан, необходимо более качественно отделить детали друг от друга и из слоя с названием effect нужно отделить от футболки складки этой футболки или по иному ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 4 изображения для слайдера

    Требуются изображения 1920 * 700 px в .jpg, также .psd Оставить идею, но сделать отличным от этих изображений. Чехлы у нас с полной запечаткой, т.е. изображение до края чехла.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Автоматизация работы с изображениями

    Добрый день! 2 задания нужны. Более точно смогу объяснить в skype 1. есть макет с человеком в белой футболке, нужно выделить футболку и задать ей разные цвета, черная, красная, меланж и т.д. Каждый ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Маникен автомобиля

    $15

    Мы занимаемся наклейками для авто, хотим чтобы клиенту была демонстрация как наклейка будет смотреться на нем. По прикрепленным изображениям к проекту, думаю всё поймете, что нам нужно. Автомобиль нужен Лада приора белого цвета с полностью ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Футболки с путиным, интернет магазин

    $10

    Задача: написание текста для интернет магазина в раздел с футболками с изображением путина Требования к исполнителю: грамотность Требования к контенту и уникальности: уникальность от 95%, текст для поисковых систем, ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Футболки вежливые люди, интернет магазин

    $10

    Задача: написание текста для интернет магазина в раздел с футболками с изображением вежливые люди Требования к исполнителю: грамотность Требования к контенту и уникальности: уникальность от 95%, текст для поисковых ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

sanya_serduk
Александр 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
При наведении на товар, сделать, чтобы появлялись кнопки.
Рекомендую к сотрудничеству
All very good
Ответный отзыв
amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Создать логотип
Все ок, Станислав отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Все в лучшем виде
Ответный отзыв
svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Создать графические баннеры
Google Ads
Станислав отличный заказчик! Было составлено очень подробное ТЗ к проекту, хорошая коммуникация, быстрая оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
Если вам нужны баннеры для google, то это тот человек, который сделает их на высшем уровне. Очень эффектные, яркие и просто не возможно провести взгляд не заметив эти баннеры на том или ином сайте. Рекомендую.
Ответный отзыв
jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Сделать тень на прозрачном фоне
Рекомендую
Все понравилось, отлично поработали!
Ответный отзыв
jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Разбить картинки на слои
Со Станиславом работаем уже второй раз - все четко, советую!
работа выполнена на отлично
Ответный отзыв
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