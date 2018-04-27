Создать сайт на Modx

Добрый день.

Записал видео.

https://youtu.be/efS-RIn6-A0

Если плохо или неразборчиво слышно или есть доп. вопросы, можно держать связь через тимвивер или подобные сервисы.

Хостинг https://cp.beget.com

P/s: забыл в видео упомянуть, что при нажатии на кнопку купить, открывается форма для заявки. После отправки, заявка поступит на почту. У данного хостинга, есть бесплатный хостинг, который нам бы хотелось использовать, но в таком случае, заявка не будет приходить на эл.почту. Поэтому, думаем, можно реализовать, чтобы заявка приходила куда нибудь в месенджер, к примеру в ватсап или еще куда то. Чтобы обойтись без почты.