Создать сайт на Modx

$48
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Записал видео. 

https://youtu.be/efS-RIn6-A0

Если плохо или неразборчиво слышно или есть доп. вопросы, можно держать связь через тимвивер или подобные сервисы.

Хостинг https://cp.beget.com

P/s: забыл в видео упомянуть, что при нажатии на кнопку купить, открывается форма для заявки. После отправки, заявка поступит на почту. У данного хостинга, есть бесплатный хостинг, который нам бы хотелось использовать, но в таком случае, заявка не будет приходить на эл.почту. Поэтому, думаем, можно реализовать, чтобы заявка приходила куда нибудь в месенджер, к примеру в ватсап или еще куда то. Чтобы обойтись без почты.

MODX
6 лет назад
electrocet
Станислав 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Настроить шаблон WordPress

    $50

    Добрый день Задача: есть купленный шаблон, нужно его переделать под наши требования (внести информацию нашу, лишние блоки удалить) Шаблон: https://themeforest.net/item/industrial-and-engineering/19013654 Сайт откуда брать инфу:  http://flagman-volga.ru/ ТЗ по правкам главной  https://yadi.sk/d/wL8q7-VM3X9E8L Еще будут описания каждой внутренней Постоплата рублями, 3 т.р.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Три лендинга(приветствуются готовые решения по нашим товарам) под ключ

    1. продажа бытовых кондиционеров для дома, 2. Продажа бытовых электрических водонагревателей, 3. Продажа котлов отопления. Требования: - возможность редактирования для человека с базовыми знаниями, - мобильная адаптивность, - корректная работа в основных браузерах, - примеры лендингов в предложении услуг (обязательно), - размещение на моем ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать сайт-визитку на Wordpress

    Нужно сделать сайт- визитку студии свадебного декора с каталогом работ на WordPress. Есть сервер, со свежеустановленным WP, ТЗ и схема сайта, к-й мы хотим.  Как ориентир, чтобы понять сложность: https://ld-wp.template-help.com/wordpress_65343_v1/ Необходимо сделать: - подобрать тему из готовых и ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен одностраничный сайт для продажи часов.

    $35

    Необходимо сделать одностраничный сайт для продажи часов с upsell'ом.  Сайт должен иметь и полноценную, и мобильную версию.  Техническое задание готово, нужные изображения найти будет очень просто.   [b]Оплата 2200р через безопасную сделку, работа простая, поэтому бюджет не обсуждается.[/b] Сроки выполнения  ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт-каталог

    Нужен сайт-каталог примерной такой же https://sk-derevodom.ru/ Чтобы так же была сортировка и фильтры по разделам. Дизайн хороший должен быть. Можно на любой cms сделать, фреймворки тоже можно рассмотреть как вариант

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется создать мультилендинг (+ допы)

    Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры!  1). Мне требуется мультилендинг на 3-5 страниц.  Тематика автомобильная, товар один, но для разных авто.  Соответственно мультилендинг должен подставлять посетителю заголовок и цену, по его поисковому запросу.  С нуля можно не писать, готов рассмотреть шаблонные варианты, ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Промо сайт для приложения

    Здравствуйте, Нужно сделать одностраничный промо сайт для приложения. Одна страница с парочкой экранов приложения и описанием. В футере 2 ссылки: связь с нами и terms. Вот примеры того что нравится, но мне нужно еще проще(в этих слишком много описания). https://coinomi.com/ https://bitsnapp.com/ https://runkeeper.com/index https://jaxx.io/ https://www.dailyyoga.com/ https://privatix.com/ru/ https://www.cryptonomynow.com/ Лого ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад