Сделать сайт-визитку на Wordpress

Нужно сделать сайт- визитку студии свадебного декора с каталогом работ на WordPress. Есть сервер, со свежеустановленным WP, ТЗ и схема сайта, к-й мы хотим. Как ориентир, чтобы понять сложность: https://ld-wp.template-help.com/wordpress_65343_v1/

Необходимо сделать:

- подобрать тему из готовых и допилить ее

- установить и настроить нужные модули, подготовить сайт к наполнению контентом и работе

Наполнять контентом не надо.

Срок - неделя. По цене сориентируйте.