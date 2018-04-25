Требуется создать мультилендинг (+ допы)

Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры!

1). Мне требуется мультилендинг на 3-5 страниц.

Тематика автомобильная, товар один, но для разных авто.

Соответственно мультилендинг должен подставлять посетителю заголовок и цену, по его поисковому запросу.

С нуля можно не писать, готов рассмотреть шаблонные варианты, и даже, конструкторы.

Но у меня в этом разделе есть пару вопросов, нужна будет помощь в окончательном формировании функционала лендинга.

2). Естественно он должен быть адаптивным под любые экраны!!

3). Нужна форма обратной связи

4). Админ панель

5). Заливка на хостинг

6). Интеграция с CRM системой, чтобы действия с сайта автоматом записывались в CRM систему. (CRM систему можно выбрать самую простую, но ее перед стартом нужно обсудить.

8) Метрика

Прошу в откликах указывать:

Стоимость Ваших услуг

Стоимость дополнительных трат, которые могут возникнут в процессе решения описанных выше задач.

Сроки исполнения

Всем спасибо и хорошего дня!