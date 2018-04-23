Разработка сайта-калькулятора

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок166 просмотров
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Добрый день. По поводу разработки сайта-калькулятора:

- имеющиеся файли прикрепляю;

- ознакомтесь и напишите сможете ли вы сделать такой сайт и сколько мне это будет стоить?

- также пишите Ваш скайп.

Заранее спасибо!

6 лет назад
Maximum1988
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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