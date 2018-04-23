Создать сайт для цветочного магазина

Назначение сайта Реклама по скупке Б/у гидравлики, гидронасосов, гидромоторов, ГСТ импортного и отечественного производства. Целевая аудитория Агроснаб, Дорснаб, ДРСУ, ЖБИ, Сельскохозяйственные и буровые предприятия. Тип Корпоративный сайт. Требования к оформлению Сайт с аналогичный (tom6.ru/) Языковые требования только русский язык. Требования ...
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Добрый день, нужен сайт для цветочного магазина
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