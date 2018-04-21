Сверстать сайт на WP

Сверстать и натянуть на движок WP. Макеты дизайна во вложении

Сделать настраиваемыми:

1) список сотрудников и привязку их к категориям товаров

2) смену акций на главной

3) смену хитов продаж на главной

4) заказ товаров без цены, а также заказ пробника товара

5) предусмотреть вывод хлебных крошек

Некоторые макеты ещё рисуются, но прототипы уже есть (см. вложение). Обратите внимание на пункт главного меню Акции (пояснение в прототипе)

Перед началом работ согласовать со мной используемые вами плагины, технологии и т.д.