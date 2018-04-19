Создать сайт по примеру

Требуется создание сайта. Вот пример того, что требуется giftsmsk.ru/

По сути это коробка для сбора информации с других сайтов.

Мы являемся дилерами нескольких компаний. У них есть автоматизированные сайты и они предоставляют некий код, который позволяет пылесосить информацию с их сайтов (фото, цены, наличие) на сайты дилеров.

Требуется создать сайт, на котором мы сможем собирать актуальные остатки с ценами и фото в автоматическом режиме с сайтов наших 2-3 поставщиков (gifts.ru/ www.oasiscatalog.com/ happygifts.ru). Ну и желательно что бы дизайн был поинтереснее, чем на предоставленном примере giftsmsk.ru

Сроки достаточно сжатые, поэтому очень ценится оперативность)