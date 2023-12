Скопировать сайт или сделать аналогичный

Необходимо скопировать сайт http://rma-logistics.ru/en/. Либо сделать аналогичный. Можно подобрать похожий шаблон. Не обязательно копировать дизайн на 100%, главное, сохранить структуру.

Нужный функционал: добавление текста, страниц, редактирование контактов, формы обратной связи - т.е. стандартный набор любой ЦМС. В верхнем вертикальном меню (Deliveryof goods from Europe to Russia / Tracking и др.) нужна одна ссылка (Deliveryof goods from Korea) и поисковую строку.

Всего нужно порядка 10-15 страниц. About us, Services (с подстраницами), Geography (это тарифы,страницу нужно скопировать с русскоязычной версии. Не обязательно точь-в-точь,

можно сделать аналог), Contacts (сделать также как на сайте — карты с гугла).

Блок «Материалы по теме» не нужен. Также не нужны страницы и разделы «Отслеживание» и «База знаний» ЦМС — предпочтительнее Вордпресс, но можно любую другую бесплатную, кроме Джумлы.

Требований всего два: 1) Адаптивность и кроссбраузерность 2) Возможность менять фоновые картинки через админку.

Сроки 3-4 дня. Цена 3-5 тыс.

Заявки просматривать вечером.