Скопировать сайт или сделать аналогичный

Необходимо создать сайт на подобии http://apteka-farma.ru/ (сделать на WordPress или OpenCart) Дизайн и цветовое оформление должно немного отличаться. Так же, на сайт, необходимо добавить мини форум (вопросы, ответы и т.п.) Наполнение сайта беру на себя, нужен только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо скопировать сайт http://rma-logistics.ru/en/. Либо сделать аналогичный. Можно подобрать похожий шаблон. Не обязательно копировать дизайн на 100%, главное, сохранить структуру.
Нужный функционал: добавление текста, страниц, редактирование контактов, формы обратной связи - т.е. стандартный набор любой ЦМС. В верхнем вертикальном меню (Deliveryof goods from Europe to Russia / Tracking и др.) нужна одна ссылка (Deliveryof goods from Korea) и поисковую строку.
Всего нужно порядка 10-15 страниц. About us, Services (с подстраницами), Geography (это тарифы,страницу нужно скопировать с русскоязычной версии. Не обязательно точь-в-точь,
можно сделать аналог), Contacts (сделать также как на сайте — карты с гугла).
Блок «Материалы по теме» не нужен. Также не нужны страницы и разделы «Отслеживание» и «База знаний» ЦМС — предпочтительнее Вордпресс, но можно любую другую бесплатную, кроме Джумлы.
Требований всего два: 1) Адаптивность и кроссбраузерность 2) Возможность менять фоновые картинки через админку.
Сроки 3-4 дня. Цена 3-5 тыс.
Заявки просматривать вечером.
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