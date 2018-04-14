Интернет-магазин

Добрый день ,Марина! Хотела Вас пригласить пообщаться по разработке сайта танцевальной студии. Пожалуйста, свяжитесь со мной!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта для интернет-магазина с платежными системами широкого профиля (одежда, обувь для детей и взрослых, игрушки, аксессуары, белье, и т.д. + хозяйственная и декоративная часть (ткани, посуда, картины и т.д.).
Тех.задание будет готово в ближайшие дни.
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