Интернет-магазин

Необходимо создать копию сайта офисная-мебель-недорого.москва на движке WordPress (после создания сайта все фотографии и информация будет заменена). - На сайте не будет блока "Расчет стоимости". - В блоке "Каталог мебели" будут просто картинки с ссылками на другие разделы сайта. - ...