Необходимо будет создать сайт, своей визуальной структурой практически копирующий этот: http://diplomstudio.ru

Важным моментом является наличие админки, для пополнения в последствии сайта материалами для скачивания и редактирования содержимого страниц. Плюсом, необходимо, чтобы сайт адекватно выглядел на мобильных устройствах, что вертикально, что горизонтально.

Весь контент для наполнения страниц будет предоставлен.