Создание и продвижение сайта, создание логотипа.

Необходим сайт по заказу курьеров по ключ Дизайн, логотип все нужно. КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ выбор города простая регистрация Создание заказа на доставку: Выбор откуда и куда (предусмотреть возможность выбора нескольких адресов) Что везем Вес габариты расчет стоимости (сколько процентов если нужен выкуп, за каждый адрес, за ...
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Необходимо создание сайта свадебного агенства и логотипа, а также его продвижение. Создание сайта с нуля, дизайн и прочее.
Вот ссылки работ, которые мне нравятся. Приблизительно таким я представляю мой будущий сайт:
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