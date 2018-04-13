Создание и продвижение сайта, создание логотипа.

Сайты «под ключ»Закрыт31 заявка319 просмотров
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Необходимо создание сайта свадебного агенства и логотипа, а также его продвижение. Создание сайта с нуля, дизайн и прочее.

Вот ссылки работ, которые мне нравятся. Приблизительно таким я представляю мой будущий сайт:

http://chaplin.by

http://www.dlyadvoih.ru

6 лет назад
Natali308
29 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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