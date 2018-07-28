Создать сайт - сайт визитка

Сайты «под ключ»Завершен21 заявка283 просмотра
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Сайт минималистичный - эстетичный. 

Это может быть даже не сайт, а какой-то шаблон. Где можно будет указать свои данные, что бы в дальнейшем мы связались человеком. 

И где можно будет произвести транзакции на благотворительность. 

Сайт предназначен для граждан США. 

6 лет назад
guest_15224045965639
Украина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
FerrisBuller
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$1
30 дней
Норм
норм