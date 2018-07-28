Создать сайт - сайт визитка

Сайт минималистичный - эстетичный.

Это может быть даже не сайт, а какой-то шаблон. Где можно будет указать свои данные, что бы в дальнейшем мы связались человеком.

И где можно будет произвести транзакции на благотворительность.

Сайт предназначен для граждан США.